اجتمع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم، بديوان عام وزارة العدل، لمناقشة إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق يخصص لمواجهة الحالات الطبية الطارئة.

جدير بالذكر، أن من أهم ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية برئاسة وزير الصحة وعضوية القيادات العليا لوزارة الصحة بقطاعاتها المختلفة، والغرض منه تمويل خطة القضاء على قوائم انتظار المرضى ودعم تشغيل المنشآت الطبية المنضمة لمنظومة التأمين الطبي الشامل ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

هذا وسوف تستكمل دراسة المشروع بالتنسيق بين وزارتى العدل والصحة والانتهاء منه خلال مدة وجيزة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.