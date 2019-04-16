بدأت أعمال الملتقى الأول للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2019، اليوم، "تعزيز جودة التعليم الجامعي"، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة خلال يومي 16 - 17 إبريل الحالي.

وأوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، في كلمته، أن المنظمة تقوم بأربع أدوار رئيسة تتمثل في التدريب، والاستشارات، وعقد الفعاليات المتخصصة، وإصدار الدراسات والبحوث.

وأشار إلى أن الدور التكميلي للمنظمة لعمل الجامعات يتمثل في تأهيل وتنمية المهارات والمعارف للطالب بعد تخرجه وعمله في الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق تولي المنظمة أهمية كبيرة للارتقاء بجودة التعليم العالي من خلال عرض التجارب الناجحة في هذا المجال أو من خلال تقديم أبحاث ودراسات متخصصة به.

وأضاف كما تقدم المنظمة العديد من الجوائز التي تدعم البحث العلمي ومنها جائزة "الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه" وجائزة "الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي" وجائزة "بغداد الدولية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبية في الوطن العربي".

يهدف الملتقى إلى التعريف بالتجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال تعزيز وتطوير جودة التعليم الجامعي، من أجل تعميمها ونشرها والاستفادة منها في الدول العربية.

وتناقش التجارب المعروضة آليات تعزيز جودة التعليم الجامعي، والتحديات التي يفرضها مفهوم تدويل التعليم على منظومة ضمان الجودة، وتطلعات برامج دعم وإصلاح التعليم في الدول العربية.

ويشارك في الملتقى خبراء وباحثين من مصر، السعودية، اليمن، الكويت، المغرب، فلسطين، الأردن، تونس والسودان.