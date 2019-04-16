استمر هبوب العواصف الترابية على محافظة الوادي الجديد، لليوم الثالث على التوالي، والتي تسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة نتيجة الرياح الشديدة المحملة بالرمال، وأدت إلى تراكم الأتربة على عدد من الطرق بالمحافظة.

وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة المرافق والخدمات بسبب العواصف الترابية التي تضرب المحافظة.

وكلف بتشكيل غرف عمليات بالمراكز والقرى بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لتلقي أي بلاغات من المواطنين حيال العواصف ورصد أي آثار سلبية قد تنجم عنها.

وشددت مديرية أمن الوادي الجديد من إجراءاتها بسبب العواصف حيث جرى نشر فرق مرورية بالميادين والطرق الرئيسية لإسداء النصح للسائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في مثل هذه الأجواء.