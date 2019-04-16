تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع إنشاء جامعة في مدينة العلمين الجديدة.

وبث هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال إنشاء جامعة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن 4 كليات ستستقبل الطلاب للدراسة فيها خلال العام الجامعي المقبل.

وقال "يونس"، في مقطع الفيديو المنشور عبر صفحته الرسمية، إن أصحاب "السترات الصفراء"، و"السترات الأورنج"، يبنون مصر، في إشارة منه للعاملين بمشروع مدينة العلمين الجديدة الذين يرتدون تلك السترات، مشيداً بحجم المجهود الذي يبذله العمال في المشروعات القومية، مختتماً البث المباشر، قائلاً: "تحيا مصر".