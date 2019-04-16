دعى رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إلى انتهاج أسلوب الحكمة والصبر خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلاده في أعقاب استقالة عبدالعزيز بوتفليقة، واصفا إياها بالخاصة والمعقدة، مضيفا أنه يدرس كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة في أقرب وقت ممكن، خاصة أن الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من التأجيل والجيش مجند على الدوام لخدمة شعبه ووطنه، حسبما أفادت"سكاى نيوز عربية".

وأضاف: "أننا نجدد التزام الجيش بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، مع ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد".