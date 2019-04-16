انطلاق معرض "ميد جيت 2019" برعاية رئيس الوزارء الأحد المقبل

أعلنت جمعية المُصدرين المصريين "اكسبولينك" بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة انطلاق الدورة الثانية لمعرض وملتقى "ميد جيت 2019" الأحد المقبل.

وأكدت الجمعية، في بيان صحفي اليوم، أن معرض "ميد جيت 2019" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان وعمرو نصار وزير التجـارة والصناعة.

وأضافت الجمعية أن المعرض سيعقد خلال الفترة 21 إلى 23 أبريل الجاري على مساحة 1900 متر مربع وتشارك فيه الشركات والمصانع المتميزة والعاملة في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ويشارك به أكثر من 72 شركة.

وأشارت الجمعية إلى أن المعرض منصة لجميع المصنعين الأساسين في هذه الصناعة من متخذي القرار من صناع ومصدرين في القطاع، ويأتي المعرض انعكاسا لتطبيق الخطة الاستراتيجية التي تحث عليها الدولة لاختراق الأسواق الجديدة في أفريقيا بهدف خدمة المصانع والمصدرين، والتعاون من خلال المعرض في إعداد خطة للمشاركة في التصدير للأسواق العالمية.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة أن صناعة الأدوية في مصر هي إحدى الصناعات الاستراتيجية التي بدأت في عام 1939 وتبلغ استثماراتها الآن نحو 10 مليارات جنيه وتبلغ عدد المصانع العاملة سواء الوطنية أو فروع الشركات متعددة الجنسيات نحو 100 مصنع مرشحة للزيادة والنمو في ضوء التقارير الدولية التي تشير إلى التوقعات بحدوث نمو كبير في السوق المصري للأدوية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتبلغ إجمالي قيمة صادرات القطاع نحو 8 مليارات جنيه بما يقدر بنحو 500 مليون دولار، وذلك عن عام 2018 في الأسواق التي اخترقتها الصادرات المصرية ووصلت إليها كمثال دول الخليج وأسواق أوروبا، وأمريكا اللاتينية.