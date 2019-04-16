أحال النائب العام 10 متهمين في واقعة السطو على محل مجوهرات في منطقة حدائق الأهرام، التابعة لمحافظة الجيزة إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خططوا للسطو المسلح على المصوغات الذهبية وأعدوا أسلحة نارية وذخائر وذهبوا إلى المحل مستقلين سيارة دون لوحات معدنية، واقتحموه وأشهروا الأسلحة في وجه من بداخله لبث الرعب في نفوسهم، وسرقوا مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ثم أخفوها بمحافظة سوهاج بعد ارتكاب جريمتهم.

وأضافت التحقيقات، أنه جرى ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الحادث والمسروقات.

واعترف المتهمون تفصيلا بارتكاب الواقعة وجاءت اعترافاتهم مطابقة لما أسفر عنه فحص كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث، وما جرى العثور عليه من آثار مادية بمسرح الجريمة وما ورد بأقوال الشهود وما انتهت إليه التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين العشرة وهم محبوسون جميعا اتهامات السرقة بالإكراه وحيازة وإسراح أسلحة نارية وذخائر، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

وأرسل ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.