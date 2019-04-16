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عميد "حاسبات بنها": سنغيّر اسم الكلية لـ"الحاسبات والذكاء الاصطناعي"

عميد "حاسبات بنها": سنغيّر اسم الكلية لـ"الحاسبات والذكاء الاصطناعي"

"التنمية الصناعية" تطرح منطقة جديدة في "أكتوبر" خلال عام

"التنمية الصناعية" تطرح منطقة جديدة في "أكتوبر" خلال عام

5.9 مليار خسائر البورصة في ختام جلسة منتصف الأسبوع

5.9 مليار خسائر البورصة في ختام جلسة منتصف الأسبوع

انطلاق معرض "ميد جيت 2019" برعاية رئيس الوزارء الأحد المقبل

انطلاق معرض "ميد جيت 2019" برعاية رئيس الوزارء الأحد المقبل

بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. "إنستجرام" يغلق حساب "سليماني"

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حبس قاتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة.. والمتهم: "مكنش قصدي"

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الزائر الغريب.. اللحظات الأخيرة لرئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة

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