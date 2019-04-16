بدأ مجلس النواب جلسته الثالثة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بمناقشة المواد المقترح تعديلها في دستور 2014

ووافق المجلس على نص المادة 102 الفقرة الأولى والثالثة من الدستور بعد تعديلها، وأصبح النص وفقا للصياغة الجديدة، كما يلي.

مادة 102 الفقرة الأولى "مستبدلة": يُشكّل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أنّ يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

مادة 102 الفقرة الثالثة "مستبدلة": ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وأغلق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال باب مناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بعد 3 ساعات؛ استمع خلالها المجلس لآراء أعضاءه في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، وذلك بحضور أغلبية أعضاء المجلس، تمهيدا للتصويت عليها بعد انتهاء مراجعتها، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.

وأنهى "عبدالعال" الجلسة البرلمانية الأولى، اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.