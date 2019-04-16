عبّر المطرب الشعبي حمو بيكا، عن دهشته من حكم حبسه شهرين، والذي صدر، اليوم، من محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، قائلا: "معرفش عنه حاجة.. هكلم المحامي".

وأكد بيكا، لـ"الوطن"، أن ذلك الحكم قديم وقدم استئنافا عليه، مشيرا إلى تواصله مع المحامي الخاص به، للإطلاع على مستجدات القضية.

وكانت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة، قد رصدت مظاهر احتفالية بشاطئ البيطاش الخاص، وتوافد جماهير تمهيدا لإقامة حفل غنائي للمطرب "م.ح.أ"، وشهرته "حمو بيكا"، دون تصريح.

وقدمت نقابة الموسيقيين بلاغا ضد المطرب الشعبي حمو بيكا، لإقامته حفلا غنائيا بالإسكندرية دون تصريح.

وكان مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى أخطارا من مأمور قسم الدخيلة، بأنه أثناء مروره والقوة المرافقة بمنطقة شاطئ البيطاش المميز، دائرة القسم، تلاحظ وجود مظاهر احتفالية بالشاطئ المشار إليه، وتوافد القليل من الجماهير، تمهيدا لإقامة حفل غنائي للمطرب "م.ح.ا"، وشهرته "حمو بيكا "، دون تصريح وبالتنسيق مع منظمى الحفل تم إلغاء الحفل، وانصرف الحضور.