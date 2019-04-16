شكر ممثل البنك الأفريقي جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا على الجهود المبذولة في تنظيم اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية العابرة للقارات والطاقة والسياحة، مضيفًا أن البنك الأفريقي للتنمية يؤمن أن الدعم على المستوى القاري أمرًا هامًا وأساسيًا للنجاح والتكامل الأفريقي لذلك يدعم البنك أهداف اللجنة الفنية تماما.

وقال ممثل البنك أن البنك الأفريقي استثمر في الـ 10 سنوات الأخيرة ما يقرب من 80 مليار دولار أمريكي في مشروعات البنية التحتية الأفريقية، موكدًا أن البنك سيظل داعم قوى وسيقدم مزيدا من الاستثمارات لدعم القارة الأفريقية في الفترة المقبلة.

وتابع أن مقررات هذه اللجنة تقدم لنا إطارا قويا للدعم الذي نقدمه للمشروعات الاساسية في النقل والسياحة والطاقة، لأنها نفس أولويات البنك الرئيسية لذلك نمول عددًا كبيرًا من المشروعات في البنية التحتية لأفريقيا والبنك داعم قوي لتوفير الدعم المالي للمبادرة الأفريقية ".bida"