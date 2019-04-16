نظمت إدارة الدورة الـ21 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، جولة سياحية بالقاهرة للضيوف الأجانب المشاركين بالمهرجان.

وشملت الجولة زيارة الأهرامات ومنطقتي الحسين ومصر القديمة وشارع المعز ومسجد عمرو ابن العاص.

وعبر الضيوف عن سعادتهم البالغه لزيارة تلك الناطق، حيث كان من بينهم من يأتي لمصر لأول مرة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، وتختتم فعالياته مساء اليوم الثلاثاء، بقصر ثقافة الإسماعيلية.