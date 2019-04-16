أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه عقد اجتماعا مع مسؤولي الجهات المنفذة لوحدات الإسكان الاجتماعى بمدن: بدر والعبور و6 أكتوبر، للوقوف على برامج زمنية محددة للتسليم، خاصة لوحدات الإعلان الثامن المتأخرة فى التسليم.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أنه جرى الاتفاق على تسليم وحدات مدينتى العبور و6 أكتوبر التي يتم تنفيذها حاليا على 3 دفعات، بنهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر 2019، بينما يتم تسلم وحدات مدينة بدر على دفعتين، بنهاية سبتمير وديسمبر المقبلين.

وأشار مسؤولو صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه سيتم البدء في إجراءات الاستعلام، عن المستحقين، والإجراءات البنكية المختلفة، تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيها فور تسلمها من الجهات المنفذة.