بالصور| محافظ قنا وقيادات أمنية وشعبية ينهون الثأر "109"

قال عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة تسعى إلى تنفيذ سياستها في إنهاء كل الخصومات والخلافات الثأرية بمختلف القرى والمراكز التابعة لها من منطلق إيمانها بأن الأمن والسلم الاجتماعي هما أساس تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال حضوره مراسم صلح 109 بين أبناء العمومة آل تمساح وآل محسب بساحل دراو بقرية بالأوسط قمولا بمركز نقادة، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، والعميد أ.ح بهاء منصور نائبا عن اللواء أ.ح توفيق خالد، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وأحمد إدريس الشريف الأدريسي، رئيس لجنة المصالحات بصعيد مصر، ومحمد الشريف الأدريسي، شيخ الطريقة الأدريسية بالأقصر، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وكبار العائلات.

وأشار الهجان إلى أن محافظة قنا أحرزت تقدما كبيرا فى مجال الأمن والسلام الاجتماعي، بعدما تمكنت امن إنهاء الخصومة رقم 109 من سلسلة المصالحات التي بدأتها، خلال الخمسة سنوات الماضية، وهو مؤشر جيد على تغيّر ثقافات وأفكار أهالي قنا نحو إنهاء الخلافات الثأرية بالصلح.

وأوضح أن إنهاء الخصومات الثأرية ما كان ليتم لولا جهود رجال الأمن وأعضاء لجنة المصالحات والدور التوعوي لوسائل الإعلام ودور الثقافة ومراكز الشباب ووزارة التربية والتعليم والجامعة ودور العبادة.