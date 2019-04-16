تستعد وزارة الصحة والسكان، لتنظيم مؤتمرات شهرية موسّعة للتوعية بمخاطر «الزيادة السكانية» فى كل محافظات الجمهورية فى الفترة المقبلة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة التنمية المحلية، والمحافظين المختلفين، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للوزارة، بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، والعمل على تحسين الخصائص السكانية للمصريين.

البداية، كانت دعوة قدّمها ألكسندر ساشا، المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للاشتراك فى فعاليات موسّعة تُجرى فى مختلف محافظات الجمهورية كل شهر، بالتعاون مع محافظ الإقليم، بهدف التوعية بالقضايا السكانية المختلفة، وهو ما رحّبت به الوزيرة، حسب تصريحات للدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، فى تصريحات لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن الوزيرة أكدت أن ذلك يتماشى مع توجّهات الدولة المصرية بإحداث تغيير حقيقى على الأرض فى الملف السكانى.

ويوضح مقرر «القومى للسكان»، أن «المؤتمرات» ستستهدف فى الأساس المحافظات الأكثر إنجاباً، بهدف التوعية بخطورة عدم الاهتمام بقضايا تنظيم الأسرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة فى بعض المجتمعات، مثل «العزوة»، أو أن الولد أفضل من البنت، ومن ثم يسعون للإنجاب المتكرّر حتى يتم ولادة «ذكر»، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد سيكون لها اهتمام خاص فى تنظيم هذه المؤتمرات.

ولم تستقر حتى الآن الحكومة على الشكل المقترح لتنظيم تلك المؤتمرات أو الفعاليات، لكنها ستنظم مع أنشطة جاذبة للشباب من الجنسين للمشاركة، وتوصيل الرسائل المجتمعية السليمة لهم، كما يوضح «حسن».

وستنطلق المؤتمرات من محافظة المنيا فى الفترة المقبلة، حسب بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، بشأن اجتماع الوزيرة بـ«ساشا» فى ديوان عام وزارة الصحة والسكان مساء أمس، لكنه لم يوضح موعد تنظيم تلك المؤتمرات، وهو ما عقب عليه «حسن»، لـ«الوطن»، بأنه سيكون محل تنسيق مع مسئولى «الأمم المتحدة للسكان»، والمحافظة.

مقرر "القومى للسكان" لـ"الوطن": هدفنا التوعية بالعناصر المؤدية لـ"الزيادة السكانية غير المنضبطة".. و"المؤتمرات" ستشهد فعاليات لجذب الشباب من الجنسين بالتعاون مع "الأمم المتحدة"

ونقلت «الوزارة»، فى بيانها، عن الوزيرة قولها إن الزيادة السكانية غير المنضبطة أصبحت تلتهم ثمار التنمية غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى جميع المجالات، وهو ما يستدعى التحرّك لمواجهتها، مضيفة: «لا بد أن نعمل على مواجهة الزيادة السكانية بشكل جاد، بما يُحقّق نتائج ملموسة على أرض الواقع».

فى السياق ذاته، بدأت الحكومة الاستعداد لتنظيم مؤتمر دولى ضخم على أرضها قبل آخر العام الحالى، لإحياء ذكرى مرور 25 عاماً على انعقاد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية على أرض مصر، بما يُسهم فى حشد الدعم الدولى لمصر فى ملف «القضية السكانية»، ويفتح لها مجالات لتبادل الخبرات بشأن تجارب الدول الناجحة فى الحد من الزيادة السكانية غير المنضبطة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن «الوزيرة»، وجّهت بتكيف العمل خلال الفترة القادمة لظهور «المؤتمر الكينى»، فى أفضل صورة، حرصاً من مصر على دعم أشقائها الأفارقة، وذلك تزامناً مع رئاسة مصر لـ«الاتحاد الأفريقى»، لافتاً إلى أنه سيتم تكوين فريق عمل مشترك بين «القاهرة»، و«نيروبى»، بداية من شهر سبتمبر المقبل لتوفير كل الاحتياجات اللوجيستية والفنية لدولة كينيا الصديقة، للترويج للمؤتمر، مع دعوة الوزارات المعنية للمشاركة فيه.

وخلال «الاجتماع»، أشاد ألكسندر ساشا، المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حسب بيان «الوزارة»، بجهود الدولة المصرية فى تنفيذ مبادرات صحية من شأنها الاهتمام بصحة المواطنين، مؤكداً أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم كل سبل الدعم لمصر فى خطتها للحد من الزيادة السكانية، كما أشاد بدعم مصر فى التحضير للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية (ICPD) بنيروبى.