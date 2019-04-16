عاجل| مجلس النواب يرفع جلساته إلى 12 مايو المقبل

أنهى مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلساته بعد الموافقة نهائيًا على التعديلات الدستورية، والتي استغرقت مناقشتها والتصويت عليها نحو 3 جلسات في 8 ساعات.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، رفع الجلسات البرلمانية حتى يوم 12 من شهر مايو المقبل.

وحرص "عبدالعال" على تهنئة الشعب المصري بمناسبة الاعياد الرسمية والدينية والتي سيحتفل بها الشعب خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وأضاف أن إجمالي من قاموا بالتصويت على التعديلات على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وأعلن 531 نائبا موافقتهم على التعديلات الدستورية، ورفض 22 عضوا وامتناع عضو واحد.