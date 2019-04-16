عدد كبير من المسئولين، بداية من الوزراء والمحافظين، وحتى رؤساء الأحياء، صدرت قرارات بالتحفّظ على أموالهم خلال الفترة الأخيرة، عقب اتهامهم فى قضايا فساد مالى، ما بين رشوة أو كسب غير مشروع وغسيل أموال، وتُنظر تلك القرارات أمام محكمة الجنايات التى تحقّقها وتصدر حكمها بتأييدها أو إلغائها.

سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق

حُكم عليها بالسجن لمدة 12 عاماً، وعزلها من وظيفتها، لإدانتها بتلقى وطلب رشاوى.

أيّدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموالها.

تقدّر ثروتها بنحو 30 مليون جنيه، طبقاً لتقارير خبراء وزارة العدل المقدّمة لجهاز الكسب غير المشروع.

هشام عبدالباسط محافظ المنوفية الأسبق

حُكم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية رشوة تقنين وضع اليد على قطعة أرض بقيمة مليونى جنيه بمدينة السادات.

أيّدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.

تقدّر ثروته بنحو 120 مليون جنيه.

صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق

أيّدت محكمة النقض الحكم الصادر بسجنه 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه عقب إدانته بتلقى رشاوى قدرها 11 مليون جنيه.

تقدّر ثروته المتحفّظ عليها حسب إقرار ذمته المالية بنحو 6 ملايين جنيه.

يحاكَم حالياً فى قضية الكسب غير المشروع أمام محكمة جنايات القاهرة.

جمال اللبان مدير عام مشتريات مجلس الدولة السابق

حُكم عليه بالسجن المؤبد فى قضية الرشوة الكبرى ومصادرة المبالغ المضبوطة.

قُدّرت ثروته المتحفظ عليها بنحو 110 ملايين جنيه.

تم ضبط نحو 150 مليون جنيه مبالغ الرشاوى التى حصل عليها وقت ضبطه.

نادر سعد رئيس حى الدقى السابق

متهم بالحصول على رشوة مقابل التغاضى عن قيمة مخالفات بأحد العقارات قدّرت بـ10 ملايين جنيه.

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها عليه فى قضية الرشوة فى يونيو المقبل.

تم التحفظ على مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية حصل عليها المتهم قيمتها 2 مليون جنيه.