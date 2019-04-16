«نوتردام».. كاتدرائية «عاصمة النور» تنطفئ

ليلة سوداء عاشتها العاصمة الفرنسية «عاصمة النور» باريس، أمس، حيث تصاعدت فى سمائها سحب الدخان الناجمة عن حريق هائل التهم كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط صدمة عارمة اجتاحت فرنسا والعالم، واستغرق رجال الإطفاء 8 ساعات فى إخماد الحريق، ويعود تاريخ إنشاء المبنى إلى العصور الوسطى.

"نوتردام"

هى كاتدرائية أبرشية باريس، تقع فى الجانب الشرقى من جزيرة المدينة على نهر السين فى قلب العاصمة باريس، ويمثل المبنى تحفة الفن والعمارة القوطية الذى ساد القرن الثانى عشر حتى بداية القرن السادس عشر. ويُعد من المعالم التاريخية فى فرنسا ومثالاً على الأسلوب القوطى، ويعود تاريخ إنشاء المبنى إلى العصور الوسطى.

أبرز الأحداث التى شهدتها

1431

تتويج هنرى السادس ملك إنجلترا ملكاً لفرنسا، حيث كان الطفل الذكر لوالده هنرى الخامس.

1804

حفل تتويج الزعيم الفرنسى نابليون بونابرت مع البابا بيوس السابع.

تعرضها للدمار

فى عام 1548 تعرضت الكاتدرائية لدمار بعض ممتلكاتها جرّاء أعمال شغب فى باريس، كما خضعت لتعديلات كبرى أثناء عهد لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر، كجزء من محاولة مستمرة لتحديث الكاتدرائيات فى جميع أنحاء أوروبا.

الملكية

بموجب قانون عام 1905، «نوتردام» هى من بين 70 كنيسة فى باريس بُنيت قبل ذلك العام، والتى تملكها الدولة الفرنسية، فى حين أن المبنى نفسه مملوك للدولة، والكنيسة الكاثوليكية هى المستفيدة المعنية، ولها الحق الحصرى فى استخدامها لأغراض دينية إلى الأبد.

ارتفاع البرج 69 متراً

5 معلومات عن الكاتدرائية

1- استغرق بناء الكاتدرائية الكامل أكثر من 100 عام.

2- تستقطب 13 مليون زائر سنوياً فى باريس.

3- تُعتبر من أبرز المعالم التاريخية فى العاصمة الفرنسية باريس.

4- تسببت الحرب العالمية الثانية فى أضرار كبيرة بالكاتدرائية

5- قبة الكنيسة ترتفع إلى 33 متراً وهى مدعومة بأقواس بدون وجود أعمدة فى الوسط.

ارتفاع البرج المدبب 90 متراً

توقيت الحريق

4:50

(بتوقيت جرينتش)

عرضها: 48 متراً

رحلة بناء الكاتدرائية

1160

موريس دو سولى، أسقف باريس، أمر بهدم الكاتدرائية الأصلية.

1163

وضع حجر الأساس لـ«نوتردام دى باريس» وبدأ البناء.

1196

وفاة الأسقف موريس دى سولى أسقف باريس.

1200

بدأ العمل على الواجهة الغربية للكاتدرائية.

1225

تم إنجاز الواجهة الغربية للكاتدرائية.

8

ساعات استغرقها رجال الإطفاء فى إخماد حريق الكاتدرائية

1245

تم بناء أجنحة الكنيسة على طراز «رايونانت».

1250

استُكملت الأبراج الغربية والشمالية والنافذة الموردة.

2019

انهار البرج الرئيسى نتيجة حريق شبّ فى الكنيسة التهم أغلب البناية.