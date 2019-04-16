أشاد اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها، بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء، موضحًا أن القوات المتواجدة في قاعدة محمد نجيب جاهزة للدخول في أي قتال فورًا.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن التشكيل المتواجد في قاعدة محمد نجيب يشمل قوات جوية وبحرية ودفاع جوي وجاهز للقتال فورًا، واصفًا إياها بأنها أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط.

وأوضح أن تفقد الرئيس السيسي لهذه القاعدة اليوم والتأكيد على استعداداتها للقتال تُعد رسالة للعالم بقدرة مصر على تأمين كل حدودها الاستراتيجية، مضيفًا :" ما يحدث في ليبيا والسودان يجعلنا دائمًا جاهزين لأي شيء".