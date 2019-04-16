شقيقان يعتديان بالضرب على موظفي إزالة تعديات بالمنصورة

أصيب اثنان من موظفي الوحدة المحلية ببرق العز مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر تعدي شقيقين عليهما أثناء تنفيذ حالة إزالة لبناء مخالف بالطوب الأبيض على أرض أملاك دولة بقرية "ميت خيرون".

انتقل إلى مكان الواقعة سعد الفرماوي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، والعميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، وتبين إصابة السيد الورش، رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية، وإبراهيم عبدالفتاح، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية، بجروح قطعية بفروة الرأس وكدمات متفرقة في الجسم.

وبسؤال المصابين اتهما "أحمد.م.ا" وشقيقه "هاني" بالاعتداء عليهما بآلة حادة أثناء تنفيذ حالة تعدٍ على أراضي الدولة.

وقال المهندس وائل وجدي عليوة، نائب رئيس مركز المنصورة، أن المصابين توجهوا إلى المستشفى العام، لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وتحرير محضر بالاعتداء بمركز شرطة المنصورة، وعرضهما على النيابة العامة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه شدد سعد الفرماوي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، على ضرورة المحافظة علي كرامة وهيبة الموظف واتخاذ اللازم نحو المتهمين، قائلا، لـ"الوطن"، إن "الدولة قوية في أي وقت، ونحن في خدمة المواطن، لكن البعض يحاول استغلال الاستفاء في القيام بأعمال غير قانونية وهذا سنتصدى له بكل حزم وقوة.