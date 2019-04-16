قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن اللجنة كانت على قدر المسؤولية واستمعت في البرلمان لكل الآراء الموافقة أو الرافضة أو المتحفظة على التعديلات الدستورية.

وأضاف أبو شقة، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، المذاع عبر فضائية "الحياة": "استمعنا للجميع من كل الفئات عشان نوصل لصيغة يوافق عليها الجميع، استمعنا للنقابات المهنية والمرأة وأساتذة القانون والقضاة".

وأكد: "كل عضو في اللجنة التشريعية قال رأيه ومن أراد أن يحضر من النواب الآخرين حضر وقال اللي عايز يقوله".

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء اليوم، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.