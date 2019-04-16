قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن اللجنة التشريعية خصصت جلسة لسماع رأي رجال القضاء.

وأضاف أبو شقة، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر فضائية "الحياة": "سمعنا كل ما طالبوا به، واتحدى أن تكون النصوص المعدلة وخصوصا المادة 185 لم تتضمن كل ما طالبوا به".

وأكد: "ولم نكتب حرفا ينال من استقلال القضاء، ولابد أن نفرق بين استقلال السلطة القضائية كسلطة والقضاء كمرفق لأن القضاء كمرفق فهو يتعلق بالنواحي الإدارية".

وأوضح: "استقلال القضاء بيضمن عدم العزل القاضي أو وكيل النيابة لأن القانون يقول أن النيابة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية"، مضيفًا: "القاضي لا سلطان لأحد عليه أيا كان، حتى الرئيس جمال عبدالناصر افتخر أنه تناول قضية بالإدانة إلا أن القاضي حكم بالبراءة، وأثنى عبدالناصر على ذلك".

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء اليوم، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.