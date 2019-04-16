"بنك ناصر" يرصد 50 مليون جنيه لدعم المتعافين من الإدمان

قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك رصد 50 مليون جنيه لدعم المتعافين من الإدمان، بعد أن وجهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمنح المتعافين من الإدمان قروض.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، مساء اليوم الثلاثاء، أن البنك مُصر على الوقوف بجوار أي متعافي ليبدأ مشروعه لخدمة المجتمع، مناشدًا المتعافين من الإدمان بالتقدم فورًا للبنك كي يحصل على قرض لمشروعه.

وتابع : "على المتعافين من الإدمان التقدم بفكرة مشروع في حدود 100 ألف جنيه، وسيقوم البنك بدعمه لمدة 5 سنوات".