كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن موعد نقل مقرات الحكومة بالكامل إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ذكر أن ذلك سيتم اعتبارًا من يونيو 2020.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الثلاثاء، أن طريقة نقل الموظفين بالوزارات سيتم طبقًا لما تراه كل وزارة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من كل الانشاءات في الحي الحكومي قبل يونيو 2020.

وأوضح أن العمل في الوقت الحالي بالحي الحكومي يسير على قدم وساق، من أجل مواكبة التوقيت التي حددته القيادة السياسية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عملية انتقال مقرات الوزارات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري في إطار رؤية مصر 2030 للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية.