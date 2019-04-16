شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات مهرجان سوهاج للتسوق، والذي نظمة مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، بالتعاون مع المحافظة، في الفترة من 10 وحتى 16 أبريل الجاري.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، إن المحافظ حرص من خلال إقامة المهرجان على تسليط الضوء على تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وإعادة إحياء الحرف اليدوية الأصيلة، بالإضافة الى توفير المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ أجرى السحب على عدد من الجوائز المقدمة من العارضين للمتسوقين، والتي شملت رحلتي عمرة، وعدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي، وسط فرحة وترقب الحاضرين.

يذكر أن مهرجان سوهاج للتسوق شارك به 95 عارضا، وضم المهرجان جناح مخصص لجامعة سوهاج، ومنتجات المناطق الصناعية وأصحاب المشروعات المتوسطة والصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، كما ضم المهرجان أجنحة لمبادرة "مشروعك" للتنمية المحلية والمجتمعية، وجناح لإدارة التنمية بالمحافظة، وآخر لجهاز تنمية المشروعات.