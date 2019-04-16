سيد معوض: "أول ما روحت بركات استلمني في الإسماعيلي"

قال اللاعب سيد معوض، لاعب النادي الأهلي، إنه قد تعرف على اللاعب محمد بركات عندما ذهب كلاعب في سن صغير لنادي الإسماعيلي وحينها كان في عمر الـ19 عامًا "أول ما روحت بركات استلمني".

وتحفظ اللاعب محمد بركات، ضيفًا برنامج "قهوة أشرف"، والذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، على كلمة معوض "بركات كان لاعب في النادي الإسماعيلي" وقال له: "بركات كان نجم في النادي الإسماعيلي وكنت نازل تمرين ولقيت واحد قصير ومدكوك في الأرض قولتلهم مين ده قالولي إن جايبينه من الألومنيوم علشان نشوفه ينفع ولا مينفعش".