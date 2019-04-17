أطلقت حملة ثقافة للحياة، فعالياتها المخصصة للاحتفال باليوم العالمي للكتاب لهذا العام عبر تنظيم ورش عمل باسم "ونس الكتب" وبالتعاون مع مكتبة "أ" بالمنوفية، لتشجيع الاستفادة القصوى من الكتب والتآنس بها وحتى تكون مصدرا لإلهام ولحل المشكلات المجتمعية في مصر.

من جانبه، قال باسم الجنوبي، مدير حملة ثقافة للحياة، خلال ورشة العمل، إن الوقت قد حان للترويج للقراءة لكونها ضرورة واحتياج شخصي للتثقيف والتطوير والتنمية والشفاء الذاتي ولنشر السلام العام، موضحا أن القراءة هي البوابة الأكبر للمعرفة بالذات والغير.

وأضاف الجنوبي أن الاحتفالات باليوم العالمي للكتاب جاءت في ظل توتر اجتماعي واقتصادي شهده العالم والمنطقة العربية بشكل خاص، موضحا أن الثقافة يمكنها تخفيف الكثير من حدة التوتر في حال وجهت بشكل إنساني، خاصة بملفات احترام ثقافات الشعوب والفروق بين البشر.

وفي سياق متصل، قال محمد جلال، مدير مكتبة "أ" بالمنوفية، إن دور المكتبات يجب أن يتطور حتى يكون أكثر من مجرد توفير للكتب فقط، وحتى تكون المكتبات دليلا للثقافة والمهارات، ولدعم الفعاليات الثقافية ومقابلة الكُتاب وخبراء صناعة الثقافة في المجتمع، موضحا أن مكتبة "أ" تحاول فعل ذلك بالإضافة للنشاط الفني ولتوفير مساحات نادي الكتاب للقرّاء قياماً بالمسؤولية المجتمعية.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للكتاب هو أحد الأيام الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة احتفالا وترويجا للكتاب وحقوق المؤلفين يوم 23 أبريل من كل عام.