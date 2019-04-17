شاركت الفنانة يسرا جمهورها بمقطع فيديو تّحثهم فيه على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك خلال صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

وقالت "يسرا"، خلال الفيديو: "اعمل الصح"، مؤكدًا دعمها الكامل للتعديلات الدستورية، والمقرر إجراء الاستفتاء عليها الأسبوع المقبل.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.