بالفيديو| مصطفى خاطر ينشر برومو مسلسل "طلقة حظ"

نشر الفنان مصطفى خاطر، برومو مسلسل "طلقة حظ"، الذي يقوم ببطولته في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

وعلق خاطر، على البرومو، قائلًا: "بسم الله.. مسلسل طلقة حظ على cbc في رمضان.. مصطفى.. عبدالصبور.. رمضان ٢٠١٩".

تدور أحداث مسلسل "طلقة حظ" حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما في المنزل، وهى إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات وتواجه العائلة العديد من المواقف في حياتهم.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.