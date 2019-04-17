قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مناقشات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية أخذت بعين الاعتبار، وأجريت بكل شفافية وديمقراطية.

وأضاف أن البعض شن حملة شديدة على التعديلات الدستورية بمجرد الإعلان عنها، حتى قبل الإعلان عن المواد التي نرى ضرورة تعديلها في الدستور.

وأضاف "أبو حامد"، خلال حواره مع برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على فضائية ""ON E، أن البعض روجوا كذبًا أن الهدف من إجراء تعديلات دستورية في الفترة الحالية هو استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في السلطة، وهذا غير صحيح بالمرة، حيث أن التعديلات لم تقتصر على مدة الرئاسة، وكل التعديلات رائعة.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.