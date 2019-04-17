قال الموسيقار حلمي بكر، إن كوكب الشرق أم كلثوم، صرحت في حوار صحفي مع جريدة الأهرام، بأن هناك اثنين من الملحنين الشباب ستغني لهما "عبدالمنعم الحلواني وحلمي بكر".

وأضاف، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن رياض السنباطي وكمال الطويل نصحا أم كلثوم بالتعاون معه وأنها طلبته بالفعل.

وحكى بكر، عن موقف طريف، حيث أخبره الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، أن السيدة أم كلثوم طلبته أثناء سفره لأمريكا وتريد أن تتحدث معه فرد عليه بأنه يعلم أنها اتصلت به، فقال له عبدالوهاب: "طب خد معاك أهه" وظن حلمي بكر أن عبدالوهاب يمزح معه فأمسك سماعة الهاتف، وقال لها: "ألو يأختي" لترد عليه كوكب الشرق: "اخرس يا قليل الأدب"، قائلا إنه رمى الهاتف في الأرض من الخوف.

وتكلمت أم كلثوم مع عبدالوهاب، وقالت له "اديهولي تاني علشان أربيه" وأنه استمع لها ولم يرد عليها لدرجة أنها قالت له: "يخربيتك يكون جرى لك حاجة"، ثم قالت لعبدالوهاب: "إياك تكون ألحانه مش زي أخلاقه".

وقال حلمي بكر، إنه قابل أم كلثوم، وقالت له "انت يا واد مشتغلتش ليه؟" ورد عليها بكر: "يا فندم كل لما آجي ألحن وألاقيكي قدامي أخاف"، فقالت له كوكب الشرق: "انت يا واد مش لحنت لوردة ونجاة وفايزة ..اعتبرني واحدة زيهم".

واعتبر حلمي بكر، هذه الجملة تاريخ وأن السيدة أم كلثوم نزلت له لكي تأخذه، مشيرًا إلى أنه لحن الأغنية بعد ربع ساعة من هذه الجملة.

وأضاف أنه لحن أغنية بالفعل لأم كلثوم واتفقت معه أن تغنيها فور عودتها من رحلة العلاج الأخيرة والتي توفيت خلالها وغنت هذه الأغنية المطربة الراحلة وردة.