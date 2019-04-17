قال الدكتور فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إذا استطعنا تحسين التعليم وتطوير المناهج والمحتوى وأبدينا اهتماما بالتربية والفلسفة والعلوم المختلفة فسيصبح لدينا القدرة على منافسة العالم.

وأضاف، أن التعليم وحده غير كاف، ولكنه ضروري.

وأشار إلى أن الأصل في التعليم هو إنتاج المعرفة ونقلها، قائلا إنه من واقع خبرته كدبلوماسي وكباحث في الأديان واللغات والجغرافيا يرى "مصر مصدر الابتكار ونافورة الإبداع".

وعلق على مبادرة "التطلع لمستقبل الشرق الأوسط" ضمن فاعليات الجامعة، بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها بالقاهرة، بأن الجامعة الأمريكية كأي جامعة عظيمة يجب أن تركز على المستقبل.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" نحاول أن نستفيد من الماضي ودروسه واصفًا ماضي مصر بالمدهش: "نحن في بلد له ماض مدهش".

واعتبر رئيس الجامعة الأمريكية، مصر من أكثر الدول حيوية في العالم، خاصة أن معظم شعبها من الشباب، وهم من سيصنعوا المستقبل ويقودوه للأمام.