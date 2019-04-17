فيديو| "أشلاء على الطريق".. القصة الكاملة لـ"حادث مروع" على الدائري

حادث سير مروع، شهده الطريق الدائري، اتجاه مدينة السلام، في الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة تصادم أتوبيس بسيارة نقل.

التصادم بين السيارة والأتوبيس، أدى لوفاة وإصابة عدة أشخاص.

وترصد "الوطن" القصة الكاملة عن حادث الدائري، فيما يلي:

عاجل مصرع 5 وإصابة 16 في حادث سير مروع على الدائري

شهد الطريق الدائري اتجاه مدينة السلام، حادث سير مروع، نتيجة تصادم أتوبيس بسيارة نقل.

وأكد مصدر أمني أن الحادث نتج عنه مصرع 5 أشخاص، وجار نقل المصابين إلى مستشفى السلام.

وأضاف المصدر أن حركة المرور توقفت لمدة نصف ساعة، وتم رفع آثار الحادث، وعادت حركة المرور لطبيعتها، فيما أصيب 16 على الأقل، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

أول فيديو من حادث الطريق الدائري.. أدى لمصرع 5 وإصابة 16 آخرين

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، للحادث المروع الذي وقع على الطريق الدائري، منذ قليل.

شاهد عيان يروي تفاصيل "حادث مروع" على الدائري: أشلاء متناثرة

تواصلت "الوطن" مع أحمد سمير، شاهد عيان، صور مقطع فيديو للحادث، كان بالطريق أثناء وقوعه، وقال إنه شاهد سيارة نقل تصطدم بسيارة مقطورة وكان بمنتصفهم سيارة ثالثة "ربع نقل" وسيارة ملاكي.

وأضاف أنه على بعد 200 متر من وقوع الحادث كان يوجد "أتوبيس" نقل عام اصطدمت به سيارة مقطورة، فانقلب "أتوبيس" النقل العام لأكثر من مرة، وكان ركابه اصطدموا بنوافذ الـ"أتوبيس"، على حد وصفه.

وتابع شاهد العيان، أنه رأى أشلاءً كثيرة متناثرة في المكان بعد الحادث، ورجل قطعت يده وقدمه اليمنى، رجح أنه سائق الأتوبيس، ورأى ست جثث لأشخاص غير المصابين، قائلا إن الأتوبيس كان مليئًا بالركاب.

أوضح أنه بحكم تردده على هذا الطريق بشكل متكرر، يرى بأن سبب وقوع الحادث هو تهور سائقي سيارات النقل والمقطورة بعد منتصف الليل وسرعتهم الزائدة على الطريق، مضيفا أن حركة الطريق توقفت بعد وقوع الحادث وتطوع بعض الأشخاص لمحاولة تسيير الطريق مرة أخرى حتى تتمكن الإسعاف من الدخول لمكان الحادث لإنقاذ المصابين.