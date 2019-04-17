تستعرض "الوطن" أهم فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء، 17 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

النطق بالحكم على وزير السياحة الأسبق

النطق بالحكم في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

مراجعة وتحديث المجلس العربي للاختصاصات الصحية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمراجعة وتحديث اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية برئاسة عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب.

نظر طعون المتهمين في قضية "المغارة"

تستكمل محكمة النقض نظر طعون المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية "المغارة" وكانت محكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهما بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" فى مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصا بينهم 124 هاربا.

معرض "حكايات شارعنا"

ينظم برنامج "تراث المحروسة" معرضا مؤقتا في بيت السحيمي تحت عنوان "حكايات شارعنا"، يضم لوحات فنية بمشاركة مجموعة من طلبة كلية التربية الفنية ، بالاضافة إلى فقرة عن الأراجواز كتراث مصري لا مادي علي قائمة التراث باليونسكو لمجموعة من أطفال المدارس ضمن احتفالات وزارة الآثار بيوم التراث العالمي الموافق 18 ابريل من كل عام .

كنيسة المرقسية تعقد أول لقاء جماهيرى للشباب بحضور البابا تواضروس

تعقد كنيسة المرقسية أول لقاء جماهيرى للشباب بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة الأنبا بافلى أسقف كنائس المنتزة ومسؤول قطاع الشباب في الإسكندرية، والأنبا ايلاريون أسقف كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف كنائس وسط الإسكندرية.

مؤتمر اليوم الواحد

تُنظم لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل السيد مبارك مؤتمر اليوم الواحد والذي يحمل عنوان "تطوير التعليم في مصر.. الواقع وآفاق المستقبل" بقاعة فندق الجامعة، يبدأ المؤتمر في تمام التاسعة ونصف بالجلسة الافتتاحية والتي تتضمن كلمات لكل من الدكتور صبحي شعبان شرف عميد كلية التربية جامعة المنوفية، والدكتور شريف عوض رئيس الإدارة المركزية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور شبل بدران مقرر لجنة التربية، والدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة.

العرض الخاص لفيلم "سنتريا أسطورة لا تنتهي" بسينما الهناجر

يقام العرض الخاص لفيلم "سنتريا أسطورة لا تنتهي"، من إنتاج قطاع قنوات النيل المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة السادسة مساء.

معرض الفنانين حلمي أمين محمد وكمال عبده

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانين حلمي أمين محمد وكمال عبده، في تمام السادسة مساءً بمركز رامتان الثقافي في متحف طه حسين.

عرض فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، التابعة للبيت الفني للمسرح، إعادة عرض المسرحيات التي أنتجتها خلال العام الماضي على مدار الأسبوع بالإضافة إلى إقامة ورشة "وجوه أفريقية" بالمجان تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، أيام الأربعاء والجمعة من هذا الأسبوع، احتفالا بمرور عام على قرار الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة بإنشاء الفرقة.

المؤتمر الأدبي في دورته العشرين

يفتتح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المؤتمر الأدبي في دورته العشرين هذا العام، بمركز التعليم المدنى في دمنهور ولمدة يومين، تحت عنوان "الإبداع الأدبي بين آليات الفن وتحديات الفكر".

"مهرجان تراثيا"

يشارك المعهد العالي للفنون الشعبية، التابع لأكاديمية الفنون في "مهرجان تراثيا" بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للتراث، والذي ينظمه نادي يونسكو مصر للثقافة والفنون والتراث وبالتعاون مع وزارة الآثار، وإدارة القاهرة التاريخية بشارع المعز.

المؤتمر العلمي الدولي

تقيم كلية التربية الرياضية بجامعة السادات المؤتمر العلمي الدولي، تحت عنوان "التربية البدنية والرياضة من الكفاية إلى الكفاءة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

ندوة اتحاد طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس

ينظم اتحاد طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، ندوة بعنوان "نظرة تاريخية على الدساتير المصرية القديمة وبيان حقوق المرأة بين الدستور الحالي والتعديلات المقترحة"، في الحادية عشرة صباحا بقاعة الترجمة الفورية.

مناقشة رواية «أحلام شمس»

تقيم دار الشروق ندوة لمناقشة رواية «أحلام شمس» للروائي يحيى الجمال، في السابعة مساء بصالون الجيزويت الثقافي، بشارع رمسيس.

مناقشة وتوقيع كتاب "عالم اليقين"

تقيم دار نهضة مصر ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب " عالم اليقين" للكاتبة سناء البيسي في السابعة مساء بمكتبة مصر العامة.

المؤتمر السنوي لقسم التخدير بكلية طب جامعة المنصورة

ينظم قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية بكلية الطب بجامعة المنصورة المؤتمر السنوى تحت عنوان (التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم: العلم والتحديات) ويستمر حتى 19 أبريل الجاري.

فعاليات مسابقة البرمجة "ACM Sa3edy"

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا فعاليات مسابقة البرمجة "ACM Sa3edy" للسنة الرابعة بمشاركة طلاب من جميع جامعات الجمهورية؛ يفتتح المسابقة رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبدالنبي وعميد كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور عبد المجيد أمين على.

المؤتمر العلمي الدولي الـ 25 لكلية إعلام القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرين، الذى تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة، لمدة يومين ، بعنوان "صناعة الإعلام في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

حملة "صوتك لمصر بكرة"

ينظم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج حملة "صوتك لمصر بكرة" للتوعية بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تحت رعاية المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

حفل فرقة باليه أوبرا القاهرة

يستضيف المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية حفل فرقة باليه اوبرا القاهرة بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة ويقدما عرض باليه "جيزيل" في الثامنة مساء.

حفل المرنم ماركو ممدوح

يستضيف المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية حفل للمرنم ماركو ممدوح في الثامنة مساء.

حتفاء صالون الأوبرا الثقافي بالفنانة شادية

يحتفي صالون الأوبرا الثقافي في تمام الساعة الثامنة مساء علي خشبة المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية بالفنانة شادية ويستضيف كل من الكاتب الصحفي خليل زيدان، التشكيلية ناهد شاكر وياسمين شاكر أحد أفراد أسرة الفنانة الراحلة ويديره التشكيلى أمين الصيرفى.

مباريات دوري أبطال أوروبا دور الــ8

تقام مبارة كرة القدم بين فريقى (بورتو) و(ليفربول) على استاد ملعب دراجونــ بورتو في التاسعة مساء، و تقام مبارة كرة القدم بين فريقى (مانشستر سيتي) و(توتنهام هوتسبر) ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا دور الــ8 على استاد ملعب دراجونــ بورتو في التاسعة مساء.

مباراة (لاتسيو) و(أودينيزي) في الدوري الإيطالي

تقام مبارة كرة القدم بين فريقى (لاتسيو) و(أودينيزي) ضمن منافسات الدوري الإيطالي على استاد الأوليمبيكو في السابعة مساء.

مباراة ( نانت و باريس سان جيرما) في الدوري الفرنسي

تقام مبارة كرة القدم بين فريقى ( نانت و باريس سان جيرما) ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي على استاد دي لابيجيور في السابعة مساء.