إنجي وجدان: "محمد سعد مبيضحكنيش ولو عرض علي شغل هوافق فورا"

قالت الفنانة إنجي وجدان، إن الفنان الكوميدي "محمد سعد" لا يضحكها.

وأضافت خلال لقائها مع سمر يسري في برنامجها "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E": "اللمبي مش بيضحكني وانا مش بحب كوميديا الإفيهات الزيادة دي".

وتابعت: "أنا لو اتعرض عليا حاجة زي اللمبي مش هوافق اعملها وده اختياري وده مش غلط في محمد سعد"، واصفة إياه بأنه "ممثل هايل" ولو عرض عليها العمل معه في أي فيلم ستوافق فورًا.

وإنجي وجدان ممثلة ومونتيرة مصرية تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004 وعملت مدرسة إنجليزي في معهد لغات لمدة شهر ونصف، وتدرس فيه اللغة الإنجليزية للخريجين من جامعة القاهرة ثم تركته.

درست المونتاج أثناء عملها كمدرسة ثم تفرغت له، وعملت "مونتير" في بعض القنوات الفضائية.

كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور "داليا" أخت تامر في المسلسل الكوميدي "تامر وشوقيه" لتتوالى بعدها الأعمال الفنية التي شاركت فيها والتي وصلت لـ22 عملا بين فيلم ومسلسل.