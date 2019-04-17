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الأزهر ينعى ضحايا الفيضانات في باكستان

الأزهر ينعى ضحايا الفيضانات في باكستان

وزير الداخلية يبعد سوري لاسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية يبعد سوري لاسباب تتعلق بالصالح العام

21 مصريا يتجنسوا بجسنيات أجنبية بموافقة وزير الداخلية

21 مصريا يتجنسوا بجسنيات أجنبية بموافقة وزير الداخلية

طلاب "القناطر الخيرية" يحصدون 15 بطاقة ذهبية في "كانجارو للرياضيات"

طلاب "القناطر الخيرية" يحصدون 15 بطاقة ذهبية في "كانجارو للرياضيات"

4 وزراء يشهدون حفل "فلك" لتخريج 17 شركة ناشئة ضمن مبادرة "فكرتك شركتك"

4 وزراء يشهدون حفل "فلك" لتخريج 17 شركة ناشئة ضمن مبادرة "فكرتك شركتك"

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