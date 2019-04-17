طلاب "القناطر الخيرية" يحصدون 15 بطاقة ذهبية في "كانجارو للرياضيات"

قدّم الفريق الطلابي المشارك في مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات، والفائز بـ15 بطاقة ذهبية في المسابقة، والحاصل على الدبلوم العالمي في الرياضيات، الشكر لخالد جرامون مدير عام إدارة القناطر الخيرية، على جهوده في دعم الفريق.

وقالت الدكتورة آمال سليمان منظم المسابقة في إدارة القناطر وعضو الجمعية المصرية للعلوم والهندسة ومشرف الفريق، إنّ إدارة القناطر الخيرية تواصل تحقيق النجاح والتفوق، في ظل الدعم والرعاية من قبل مدير الإدارة، ووجوده الدائم وسط أبنائه من الطلاب وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل النجاح.

ولفتت سليمان إلى أنّ إدارة القناطر حققت إنجازا جديدا يضاف لإنجازات الإدارة، بقيادة خالد جرامون، إذ حصد 15 طالبا من إدارة القناطر الخيرية، 15 بطاقة ذهبية في المسابقة، وحصلوا على الدبلوم العالمي في الرياضيات، ويمثلون مدارس الصغير للتعليم الأساسي والسيدة خديجة الرسمية للغات، ومدرسة حسن أبوبكر الثانوية الرسمية المتميزة، وحسن أبوبكر الرسمية المتكاملة، ومدرسة عامر الأمريكية، ومدرسة براعم أزهار الدلتا، ومدرسة الشهيد أسامة كامل الرسمية للغات.

كما وجّه الطلاب الفائزين، والدكتورة آمال سليمان مشرف المشروع، الشكر لخالد جرامون مدير عام إدارة القناطر الخيرية، على دعمه ورعايته لهم ومتابعته المستمرة لهم طوال فترة المعرض، كما وجّهت الشكر لأحمد حشيش وكيل إدارة القناطر الخيرية، على تذليل العقبات لهم منذ حصولهم على المركز الأول على محافظة القليوبية.