21 مصريا يتجنسوا بجسنيات أجنبية بموافقة وزير الداخلية

أًصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، قرار بالموافقة على تجنيس 21 مصري بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

ونشرت الوقائع المصرية صباح اليوم ، أسماء المؤذن لهم بالجنسيات الجديدة ، وجاءت تفاصيل القرار الذى جمل رقم 543 لسنة 2019 كالتالى :