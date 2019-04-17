وزير الداخلية يبعد سوري لاسباب تتعلق بالصالح العام

أًصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، قرار بابعاد السيد عمر أحمد خياطة بساطة خارج البلاد لاسباب تتعلق بالصالح العام .

ونشرت الوقائع المصرية صباح اليوم ، تفاصيل القرار الذى حمل رقم 541 لسنة 2019 .