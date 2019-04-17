ضبط شخصين استوليا على مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من عدد من المواطنين (مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا - بمحافظة سوهاج) بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة الواقعة.. وأسفرت عن قيام شخصين ("مزارع" – "مدير شركة للاستثمار العقاري") مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت (1250000) مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه، لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والصوب الزراعية على أن يحصلوا على أرباح نصف سنوية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.