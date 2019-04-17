كشفت الأجهزة الأمنية، نشاط إجرامي لشخصين استوليا على أكثر من ثلاثة ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الوجبات الغذائية ولم يلتزما بوعدهما.

ياأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة وخاصة جرائم توظيف الأموال.

وفي ضوء ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من مدير الدعم الفني بإحدى شركات مياه الشرب وآخرين بقيام (ربة منزل، ووالدها بالمعاش) مقيمان بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.

بالبحث والتحري تأكدت صحة الواقعة، حيث تبين قيام المذكورة (محبوسة حالياً على ذمة قضية "نصب") ووالدها بإرتكاب وقائع نصب وإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت ( 3.492.000) ثلاثة مليون وأربعمائة واثنين وتسعون ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الوجبات الغذائية الجاهزة والمجمدة مقابل حصولهما على أرباح سنوية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وبمواجهة المذكورة اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع والدها (وجارى العمل على ضبطه) وتعهدت برد المبالغ المستولى عليها للشاكيين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.