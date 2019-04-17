قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير"، والمدير التنفيذي للمؤسسة، إن 250 ألف طالب خضعوا لإجراء الكشف على النظر ومنهم من تلقوا العلاج وحصلوا على النظارات الطبية مشيرا إلى أن 40% من طلاب المدرسة الواحدة يحتاجون لارتداء نظارة طبية.

وأضاف زمزم، خلال لقاء مع أحمد خيرى مقدم برنامج "صباح الورد" على قناة Ten، أن هناك بعض القرى بمحافظتي سوهاج والفيوم حدث بها طفرة نوعية، مشيرًا إلى أن مشاكل النظر بالنسبة لطلاب المدارس كانت بنسبة كبيرة جدًا، الأمر الذي أوجب على المؤسسة نشر التوعية بين الأهالي بكيفية الاهتمام بالأطفال والوجبات البسيطة المفيدة لهم مثل "العدس" و "الكشري".

وأوضح زمزم، أن حملة "أولادنا في عنينا" هي تخطيط دولة بكامل أجهزتها، منوهًا إلى أن المبادرة ستستكمل مهامها حتى نطمئن على أبناءنا بصورة كاملة.