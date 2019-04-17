تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يؤكد استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالمحافظات؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، حيث أشار التقرير إلى أنه جرى تحصين مليون و611 ألفا و708 رؤوس ماشية بينهم "مليون و369 ألفا و882 من الأبقار، و228 ألف و766 من الأغنام، و13060 من الماعز"، حتى 15 أبريل.

وناشدت وزارة الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم.