قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 65 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5 ملايين طن، حيث عبرت 29 سفينة من الشمال بحمولات 1.8 مليون طن، فيما عبرت 36 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.2 مليون طن.

وشهدت القناة، عبور 14 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 4 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة "AL DAHNA" رافعة علم جزر المارشال، بحمولة 200.6 ألف طن، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة OOCL SCANDINAVIA على رأس قافلة الجنوب بحمولة 220.7 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى المملكة المتحدة رافعة علم هونج كونج.

وأكد الفريق مميش، أن قناة السويس تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الدولية كأهم مرفق ملاحي عالمي من خلال استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي وآخرها مشروع حفر قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة كفاءة القناة ورفع تصنيفها، علاوة على تبني الهيئة لسياسات تسويقية مرنة والتعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى، بما ساهم في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة.