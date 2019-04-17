محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعدادات لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع

قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إنه جرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ وتشكيل غرف عمليات ‪ بكافة مدن المحافظة والتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري ومرفق الإسعاف لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع‪.

‪ أوضح المحافظ، أن مديريات التموين والصحة والطب البيطري اتخذت عدة إجراءات لاستقبال شم النسيم حيث يجرى شن حملات مكثفة من بداية شهر أبريل الجاري على محال بيع الأسماك المملحة والأغذية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى من خلال أخذ عينات من السلع المعروضة وإرسالها للمعامل ومن ثم إعدام الأغذية الفاسدة بشكل فوري حفاظا على صحة المواطنين

وأضاف أن مديرية التموين اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار، مؤكدا أنه جرى التنبيه على رؤساء المدن برفع القمامة والإشغالات بالشوارع والحدائق والمتنزهات العامة بشكل فوري خلال الاحتفالات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي. ‪

وذكر أن مديرية الصحة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة حالات التسمم الغذائي حيث تم منع الإجازات والراحات لجميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وزيادة عدد الأطباء المناوبين بقسم الطوارئ وتوفير كافة الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية خلال الاحتفالات.

ولفت إلى أنه سيجرى الدفع بسيارات الإسعاف في أماكن التجمعات والحدائق العامة في جميع مدن المحافظة تحسبا لحدوث أي حالات تسمم كما تم تجهيز فرق الإنقاذ النهري للتعامل مع أي حالات طارئة بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر الأمصال بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية، مؤكدا أنه سيجرى فتح جميع الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل بالمدن للمواطنين مجانا.