أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة وضعت خطط جديدة لتطوير محافظات الصعيد، وذلك على كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين سوء من ناحية الإسكان أو توفير الموصلات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن العمل في مدينة "طيبة الجديدة" يسير على أكمل ما يكون، وأنه تم الانتهاء من بناء 3 مدارس ومسجدين وكنيسة في المدينة، الذى تتضمن 6912 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، جاري حاليا تنفيذهم.

وأشار "يونس" إلى أن القيادة السياسية في مصر أصبح لديها اهتمام واضح بتطوير محافظات الصعيد وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين هناك، سواء على مستوى الصحة والتعليم والإسكان والاتصالات وغيرها من الخدمات.