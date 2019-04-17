أكدت سهير عوض، رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تدعم الغارمين من خلال تشغيلهم وتعليمهم حرفًا يدوية، أو من خلال دعم مشاريعهم الصغيرة المختلفة.

وقالت عوض خلال جلسة نقاشية حول السياسات والتشريعات، المنعقدة الآن بمقر قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، والتي طالب رئيس الجمهورية الحد من ظاهرة الغارمين وتمكين الغارمين اقتصاديا من خلال توفير الحماية الاجتماعية، إن المؤسسة حققت طفرة كبيرة في صناعة الكليم والسجاد اليدوي، من خلال توظيف الرموز الفرعونية التي تشير لهوية الدولة المصرية.

وأضافت أن المرأة هي الأسرة والمجتمع ولهذا فإن المؤسسة تحاول بكل الطرق توفير التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المؤسسة شاركت مؤخرا في معرض أربيل لبيع سجاد الغارمين والغارمات.