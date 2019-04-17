كرّم محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، حفظة القرآن الكريم والفائزين بمسابقة الثقافة الإسلامية، من طلاب المدارس المختلفة، بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

حضر التكريم، مديرو العموم بالمديرية، ومديرو الإدارات التعليمية، وموجهو العموم بالمديرية، وقال وكيل الوزارة، إن المسابقة بدأت في شهر نوفمبر الماضي، وفاز بالمسابقة 23 طالبا وطالبة علي مستوي المحافظة، مستوي أول ثمانية طلاب (حفظ القرآن الكريم كاملا – مستوي ثان ثمانية طلاب حفظ عشرين جزءً – مستوي ثالث سبعة طلاب حفظ عشرة أجزاء).