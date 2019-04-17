مساعدة علاج من وزارة التضامن

استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" يوميًا لقرائها، ننشر الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على مساعدة علاج من وزارة التضامن الاجتماعي.

تتمثل شروط الحصول على المساعدة في الآتي:

- مصري/ مصرية

- الإصابة بمرض مزمن

- إثبات عدم كفاية الدخل

- تقرير طبي بالحالة

وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:

1- طلب للحصول على المساعدة

2- صورة البطاقة

3- تقرير طبي بالمرض

4- بيان بالدخل أو بیان بالموقف التأميني

وتشمل إجراءات المواطن للحصول على المساعدة ما يلي:

1- تقديم طلب بإدارة خدمة مواطنين بمديرية التضامن التابع لها.

2- تقديم المستندات الدالة على الحاجة للمساعدة.

3- يتم إجراء بحث اجتماعي من قبل الوحدة الاجتماعية.

4- إرسال البحث لمؤسسة التكافل الاجتماعي للبت في صرف المساعدة ومدى انطباق الشروط.