استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" يوميًا لقرائها، ننشر الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على مساعدة علاج من وزارة التضامن الاجتماعي.
تتمثل شروط الحصول على المساعدة في الآتي:
- مصري/ مصرية
- الإصابة بمرض مزمن
- إثبات عدم كفاية الدخل
- تقرير طبي بالحالة
وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:
1- طلب للحصول على المساعدة
2- صورة البطاقة
3- تقرير طبي بالمرض
4- بيان بالدخل أو بیان بالموقف التأميني
وتشمل إجراءات المواطن للحصول على المساعدة ما يلي:
1- تقديم طلب بإدارة خدمة مواطنين بمديرية التضامن التابع لها.
2- تقديم المستندات الدالة على الحاجة للمساعدة.
3- يتم إجراء بحث اجتماعي من قبل الوحدة الاجتماعية.
4- إرسال البحث لمؤسسة التكافل الاجتماعي للبت في صرف المساعدة ومدى انطباق الشروط.