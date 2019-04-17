عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران لأول مرة في إعلان تلفزيوني برمضان 2019

علمت "الوطن" من مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب، أنه انتهى رسميا من تصوير إعلان تلفزيوني جديد لإحدى شركات الاتصالات لكي يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم.

الإعلان مدته ستتجاوز الدقيقة ويسرد فيه جزءا من تاريخ عمرو دياب وتم من خلاله الاستعان بشاب قريب الملامح من عمرو لكي يجسد فترة الطفولة والشباب من حياته، ثم يقابل عددا من أصدقائه القدامى الذين بدأ معهم مشوار حياته الفنية في بورسعيد وهم أعضاء فريق "الديفلز" أول فريق غنى فيه عمرو دياب.

وتم تصوير الإعلان في القاهرة بأحد كومبوندات التجمع الخامس وقصر عابدين ومحافظة بورسعيد وأيضا مدينة بورفؤاد.

من المقرر، أن يشارك في الإعلان من نجوم الفن كلا من الفنانة دينا الشربيني التي ستظهر معه في عمل لأول مرة، وأيضا الفنان عزت أبو عوف والفنانة سوسن بدر والفنان أحمد فهمي عضو فريق واما.