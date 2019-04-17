149 سفينة بضائع وشاحنات على أرصفة ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة العمل، اليوم، ويوجد به 149 سفينة، منهم 43 يجري تفريغهم.

وأضاف أنه يجري تفريغ شحنة قمح تزن 188 ألف طن قمح قادمة من روسيا وأوكرانيا على متن السفن "كارينا"، و"ميجا بينيفيت"، و"إماكريس"، و"وادي الكرنك"، كما يجري تفريغ السفينة "فولكان جاز" قادمة من قبرص وعلى متنها 19 آلاف طن متري من الغاز، و"توب جريس" قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 40 ألف طن صويا.

وتابع، كما يجري تفريغ السفينتين "مومبيلانا"، و"مونتري باي"، قادمين من روسيا وأوكرانيا وعلى متنهما 70 ألف طن ذرة، ويوجد بالمخطاف الخارجي 49 سفينة، وفي منطقة المخطاف الداخلي يجري تفريغ 8 سفن عليها شحنات خشب، وفحم، وفول صويا، وطفلة.

وأوضح "الغندور"، أن الميناء شهد أيضا نشاطًا في حركة القطارات والشاحنات، حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطار سكة حديد محمل بـ ألف طن فحم متجه إلى التبين، كما دخلت وخرجت 12496 شاحنة عامة من وإلى الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 932 ألف طن منهم 367 ألف طن قمح.

ووجه اللواء بحري مدحت عطيه، رئيس هيئة الميناء، الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات كافة وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.