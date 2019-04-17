أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، زيارة ميدانية لمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة، مصر الجديدة النموذجية سابقا، لمتابعة استعدادات اللجان للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتجهيزات اللازمه بشأنها، والاطمئنان على الحالة الإدارية لأماكن التصويت وفاعلية وسائل الحماية المدنية.

يذكر أن مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة، مصر الجديدة النموذجية سابقا، هي اللجنة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين.

شارك في الجولة المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة، والمهندس محمد عبدالنعيم سكرتير حي مصر الجديدة، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، واللواء محسن مأمون، رئيس هيئة النظافة، بالإضافة إلى قيادات الإدارة التعليمية.

كما أجرى اللواء محسن صلاح الدين، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وبرفقته اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء،جولة للمرور على لجان الاستفتاء بمدارس حى الزاوية الحمراء للاطمئنان على حسن سير تجهيزات اللجان للعملية الانتخابية .

واكد نائب المحافظ أن كل القيادات تتابع لجان الاستفتاء وتجهيزاتها بمختلف احياء القاهرة وذلك فى اطار الاهتمام بعملية التصويت على التعديلات الدستوري.